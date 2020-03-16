اقتصاد

“مالية الوفاق” تحيل مرتبات يناير وفبراير للمصرف المركزي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تعلن إحالة مرتبات شهري يناير وفبراير إلى المصرف الليبي المركزي.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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