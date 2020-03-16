“مالية الوفاق” تحيل مرتبات يناير وفبراير للمصرف المركزي

عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
معالي وزير الداخلية يصدر أوامره بنقل كامل قوة جهاز مكافحة الجريمة لمنفذ أمساعد البري لمساندة الأجهزة في ضبط حركة القادمين
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 16 مارس 2020 من السوق السوداء
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / المشهد
ميناء طرابلس على موعد مع سفن وقود وسلع
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب “كورونا”
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك