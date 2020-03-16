أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 16 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 16 مارس 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.68 دينار
|4.67 دينار
|اليورو
|5.20 دينار
|5.12 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.70 دينار
|5.62 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|0.65 دينار
|الدينار التونسي
|1.62 دينار
|1.54 دينار
|الجنية المصري
|0.30 دينار
|0.292 دينار
|الدينار الاردني
|6.55 دينار
|6.47 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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