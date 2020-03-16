أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب “كورونا”

انخفض النفط اليوم الاثنين مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.

وهبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولارا للبرميل في جلسة الافتتاح ليواصل انخفاضا بنسبة 25 بالمئة سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008.

وتراجع الخام الأمريكي 1.38 دولار إلى 30.35 دولارا للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “عن آخره” في أكبر مستهلك للخام في العالم.

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