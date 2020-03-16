ميناء طرابلس على موعد مع سفن وقود وسلع

ذكرت الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس أن الميناء على موعد مع دخول عدة سفن تجارية موجودة بمنطقة المخطاف بينها السفينة “ساليزر فورتي” التابعة لوكالة البستلة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 27 ألف طن من الذرة.

بالإضافة إلى السفينة أنوار النصر التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 23 ألف طن من وقود البنزين.

ويستعد ميناء طرابلس لاستقبال السفينة “رازوني” التي تتبع المحيط الهادي للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 27 ألف طن من القمح، والسفينة “صن رايس” التابعة لشركة الربان العالمية وتحمل 7000 طن من السكر المكيس.

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