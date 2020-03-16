معالي وزير الداخلية يصدر أوامره بنقل كامل قوة جهاز مكافحة الجريمة لمنفذ أمساعد البري لمساندة الأجهزة في ضبط حركة القادمين

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أوامره لرئيس جهاز مكافحة الجريمة بنقل كامل قوة الجهاز وتمركزها في منفذ أمساعد البري لمعاونة الأجهزة العاملة بالمنفذ في ضبط حركة القادمين والتحقق من خلوهم من مرض كورونا المستجد .

وطالب معاليه – خلال البلاغ رقم “9” بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا- جهاز مكافحة الجريمة بالتعاون مع الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة، لمنع تسلل المهاجرين غير القانونيين وضبط من يدخل منهم ومن يعاونهم.

يشار إلى أن بلاغ معالي وزير الداخلية رقم 8 علق بموجبه السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ابتداء من الخميس المقبل، واقتصار السفر على حالات الإسعاف و الشحن. ( وال – بنغازي)

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