اقتصاد

عاجل .. وزير الداخلية يُصدر تعليماته لمديرية أمن بنغازي بمراقبة محطات الوقود في المدينة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الإثنين، تعليمات مشددة لمدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بمتابعة عمل محطات الوقود، على أن يكون لكل جهاز تعبئة وقود موظف تابع للمحطة قائم على جهاز تعبئة واحد فقط.

وطالب معالي الوزير أصحاب محطات الوقود بالتقيّد بما ورد من تعليمات، ومن يخالف ذلك يتم إغلاق محطة الوقود المخالفة، وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية وسحب ترخيص المحطة المخالفة. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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