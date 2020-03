وكالات: أكبرالمستفيدون من انهيار أسعار النفط

مجموعة “فيتول” قامت بحجز خزانات نفط في كوريا الجنوبية [ارشيف]

وكالة “بلومبرغ” تنشر تقرير مؤخراً تري فيه أن تجار وسماسرة النفط هم أكبر المستفيدين من حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، والتي دفعت أسعار الذهب الأسود إلى أدنى مستوياتها في سنوات.

وأضافت الوكالة في تقريرها، إن تجار النفط يراهنون على المستقبل، حيث يقومون بشراء وتخزين النفط الآن على أمل بيعه في المستقبل وتحقيق أرباح عندما تعود الأسعار إلى الارتفاع.

وأشارت كمثال على ذلك إلى أن مجموعة “فيتول”، التي تعد أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط في العالم، قامت بحجز خزانات نفط في كوريا الجنوبية، فيما قامت شركات أخرى بحجز ناقلات لتحويلها إلى مرافق تخزين عائمة.

وأوضحت “بلومبرغ”، أن تجار النفط حققوا أرباحا بملايين الدولار في أزمات مشابهة شهدتها أسواق النفط في الماضي، مشيرة إلى أن “فيتول” جنت في 2009 نحو 2.3 مليار دولار، بالإضافة لملايين الدولارات جنتها شركات للتجارة بالنفط.

وونوهت أسعار النفط في الوقت الراهن مستوى يعرف في الأسواق بـ”كونتانغو”، أي أن أسعار النفط الآجلة اليوم أقل من أسعارها في المستقبل. وكانت الأسعار قد هبطت بعد إعلان السعودية عزمها ضخ كميات قياسية من الخام في أبريل المقبل بعد فشل دول “أوبك+” في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية.

ويتم تداول أسعار النفط حاليا عند مستوى 30 دولارا للبرميل، بعدما كانت مطلع العام الجاري عند مستوى 66 دولارا للبرميل، وفيما يلي منحى بياني يظهر تداول برميل “برنت” منذ نحو عام

