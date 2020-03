البورصة الأمريكية تهبط من جديد

البنك المركزي والبيت الأبيض والكونغرس المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي [انترنت]

خسائر فادحة أجبرت السلطات المالية ببورصة نيويورك على وقف التداول لمدة 15 دقيقة، وهوت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وتم تعليق “وول ستريت” التداول في بورصة بعد بدء الجلسة لفترة وجيزة يوم الاثنين 16 مارس بعدما سجل سهم “إس أند بي 500” خسارة بنسبة 7% جراء القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم جهود الاحتياطي الفدرالي لطمأنة الأسواق.

وأطلق انهيار مؤشر “إس أند بي 500” تلقائيا آلية وقف التداولات لمدة 15 دقيقة، كانت استخدمت مرتين الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر “داو جونز” خسارة بـ8.04%، و”ناسداك” نسبة 7.08%.

وتواجه الأسواق تقلبات هائلة منذ بدء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضاعفت الأسبوع الماضي مع تسجيل مؤشر “داو جونز” أكبر خسارة له (الخميس 12 مارس) منذ عام 1987 (10%)، ثم أعلى ارتفاع له الجمعة منذ أزمة عام 2008 المالية بنسبة 9.4%.

ويأتي ذلك على الرغم من القرارات العاجلة التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد بخفض معدل الفائدة إلى نطاق بين 0.25% و0% من 1.25% و1.00%.

واتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي حيث أطلق برنامجا للتيسير الكمي يعتمد على شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليار دولار.

ويحاول البنك المركزي والبيت الأبيض والكونغرس اتخاذ المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي للاقتصاد الأكبر في العالم نتيجة تضرره من فيروس كورونا المستجد.

