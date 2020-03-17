حاويات بضائع وسلع متنوعة ترسو بميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس اليوم الثلاثاء السفينة “أتلنتك جنيفا” التابعة لأمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 400 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما سجلت إدارة الميناء دخول السفينة موليفا التابعة لـ”عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية” حاملة على متنها عدد 227 حاوية بضائع مختلفة.

ودخلت السفينة “ليدي سيرا” التابعة لوكالة البستلة إلى ميناء الخمس اليوم حاملة على متنها أكثر من 6 آلاف طن من الذرة الصب.

واستقبل الميناء أيضا السفينة “غرين غلوري” التابعة للوكيل الملاحي مدوين وعلى متنها نحو 11 ألف طن من القمح و11 ألف طن من الذرة.

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