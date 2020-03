الذهب يواصل الهبوط بسبب «كورونا» مع تهافت المستثمرين

كسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1503.20 دولار [ارشيف]

الذهب يتراجع أكثر من 1% يوم الثلاثاء، ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة، وذلك بسبب المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وكما ارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين باعتبارهما من المعادن الصناعية.

فيما نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 5.1% يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل ”وول ستريت“ أكبر خسارة يومية في التاريخ، فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأوقية، بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولار، بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.

