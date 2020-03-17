مصدر مسؤول يكشف موعد إعادة العمل بمنظومة الاعتمادات والفئات المشمولة

أكد مصدر مسؤول أن مصرف ليبيا المركزي سيشرع الأسبوع القادم بإعادة العمل وفتح منظومة الاعتمادات المستندية بعد إجراء بعض التعديلات عليها.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات إعلامية وفقاً لـ”صدى الاقتصادية”: أن الفئات المشمولة هم فقط تجار المواد الغذائية والأدوية والذين سيتمكنون من فتح اعتمادات بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر “نتخوف من تكرار السيناريو الذي حدث بعام 2016، عندما تم إعطاء موافقة على الاعتمادات لأشخاص محددين”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” وجه خطابا قبل يومين إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لاستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والأغراض الشخصية، بعد توقفها عن العمل منذ فترة وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية.

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