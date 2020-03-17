اقتصاد

مصدر مسؤول يكشف موعد إعادة العمل بمنظومة الاعتمادات والفئات المشمولة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد مصدر مسؤول أن مصرف ليبيا المركزي سيشرع الأسبوع القادم بإعادة العمل وفتح منظومة الاعتمادات المستندية بعد إجراء بعض التعديلات عليها.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات إعلامية وفقاً لـ”صدى الاقتصادية”: أن الفئات المشمولة هم فقط تجار المواد الغذائية والأدوية والذين سيتمكنون من فتح اعتمادات بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر “نتخوف من تكرار السيناريو الذي حدث بعام 2016، عندما تم إعطاء موافقة على الاعتمادات لأشخاص محددين”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” وجه خطابا قبل يومين إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لاستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والأغراض الشخصية، بعد توقفها عن العمل منذ فترة وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية.

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المشهد

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  • – إيقاف موظفين وموظفات وشركات النفط والغاز التي تعمل لصالح بريطاننيا عن العمل في الأرااضي الليبية لحين إشعار أخرـ
    بسبب مرض الكورونا وفقدان المناعة لديهم وأعراض الأحمرار التي تدل على إصابتهم المؤكدة ـ ………….وكذلك في مجال التمريض والمدارس الخاصة وأي فرع من فروع الدولة إلا بعد حصولهم على شهدات صحية ليبية تتبث العكس ـ ——بسبب اصطحابهم للكلاب النجسة التي يعيشون معها في بيوتهم …………..!!
    وسيتم تعيين موظفيين ليبيين جدد من الخرجين في الجنوب بقرار من الغرفة العسكرية إجدابيا سبها فزان , في حقول ومكاتب شركات المؤسسات تحت التدريب .
    إتبع الرابط في الأسفل ـ يرحمك الله …………………………….
    .youtube.com/watch?v=6z_BgU9Z4d4
    .youtube.com/watch?v=rMVwtDmWh2M
    .youtube.com/watch?v=neVWG4hDY8Q

    رد

  • – إيقاف موظفين وموظفات وشركات النفط والغاز التي تعمل لصالح بريطاننيا عن العمل في الأرااضي الليبية لحين إشعار أخرـ
    بسبب مرض الكورونا وفقدان المناعة لديهم وأعراض الأحمرار التي تدل على إصابتهم المؤكدة ـ ………….وكذلك في مجال التمريض والمدارس الخاصة وأي فرع من فروع الدولة إلا بعد حصولهم على شهدات صحية ليبية تتبث العكس ـ ——بسبب للكلاب النجسة التي يعيشون معه في بيوتهم …………..!!
    وسيتم تعيين موظفيين ليبيين جدد من الخرجين في الجنوب بقرار من الغرفة العسكرية إجدابيا سبها فزان , في حقول ومكاتب شركات المؤسسات تحت التدريب .
    إتبع الرابط في الأسفل ـ يرحمك الله …………………………….
    .youtube.com/watch?v=6z_BgU9Z4d4
    .youtube.com/watch?v=rMVwtDmWh2M
    .youtube.com/watch?v=neVWG4hDY8Q

    ———————
    youtube.com/watch?v=Eh9Qnt07MDg

    رد