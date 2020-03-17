مدير منطقة الخدمات البريدية بنغازي يصدر تعليماته لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- أصدر مدير منطقة الخدمات البريدية بنغازي اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة الأقسام والوحدات والمكاتب؛ بضرورة تقديم الاحتياجات لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وطالب خالد الفاخري – في كتاب عاجل – كافة الأقسام والوحدات والمكاتب بضرورة تقديم طلبات بالاحتياجات من مواد تعقيم وقفازات، وكمامات ومواد تنظيف، وبالتعاقد مع شركة مختصة بالنظافة لتعقيم مبنى الشركة، وكافة مكاتب البريد بشكل عاجل جدًا. (وال- بنغازي) ر ت

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