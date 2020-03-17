وزارة الزراعة المصرية تنفي وجود “أسراب جراد” على الحدود مع ليبيا

القاهرة 17 مارس 2020 (وال)- نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية الثلاثاء، ما تداوله البعض عن انتشار “الجراد” في محافظة مطروح القريبة من الحدود المصرية الليبية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية الدكتور عصام ياسين، إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرقي محافظة مطروح، للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه.

وأضاف ياسين أنه بعد المعاينة تبين عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، ولم يتم مشاهدة أي وحدات.

وأشار ياسين إلى أنه بعد لقاء المواطنين القاطنين بتلك المنطقة، أفادوا بعدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد. (وال- القاهرة) إ م/ ر ت

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