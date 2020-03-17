اقتصاد

العيساوي يطالب الجهات الضبطية بمراقبة أسعار السلع الأساسية

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة المباشرة على السوق المحلي ومراقبة أسعار السلع الطبية والغذائية الأساسية.

وخاطب العيساوي في بيان له اليوم الثلاثاء، وزارة الحكم المحلي بضرورة توجيه جهاز الحرس البلدي للأشراف والمتابعة المباشرة على عمليات توزيع وبيع السلع والمواد الغذائية والطبية من مصادرها.

ودعا العيساوي، إلى إلزام الشركات وأصحاب المحلات التجارية والصيدليات بعدم المضاربة بالأسعار واتخاذ اللازم في شأن المخالفين، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن ذلك يأتي تنفيذاً لمنشور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن الخطة الوطنية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على انسياب السلع بالسوق المحلي ومنعاً للمضاربة والاحتكار والإخفاء المتعمد للسلع الذي يؤدي إلى رفع أسعارها.

وقد شهد السوق المحلي خلال هذين اليومين ارتفاعا ملحوظا للأسعار في السلع الغذائية والطبية، بسبب إقبال الناس على شراء السلع الأساسية خوفا من انتشار وباء كورونا في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذي وظيفة الشرطة البلدية ـ انت العيساوي ـ مجرد بزناس برزق الشعب االي تدفعوه مرتب أو معاش للمواطن تبي تخلصه بمواد غذائية ـ ما يصلحش بيك المكان كوزير إقتصاد أبدا ـ رحم الله من عرف قدر نفسه ـ يكفي صفة الحديد الي ماخلصوكش فيها اللبنانيين ـ شوفوا شخص أخر يفهم متطلبات البلديات ويقدر يضع خطة حقيقية تشغيلية للمؤسسات ـ لبناء ما هدمته أيديهم ـ إبتداء من بناء مدينة تاورغاء ذات الأهمية الاستراتيجية ـ إلى توظيف المهندسين الليبيين داخل أعمالهم بوضع الدرجة وحسن الادارة ـ

    رد