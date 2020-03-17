العيساوي يطالب الجهات الضبطية بمراقبة أسعار السلع الأساسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة المباشرة على السوق المحلي ومراقبة أسعار السلع الطبية والغذائية الأساسية.

وخاطب العيساوي في بيان له اليوم الثلاثاء، وزارة الحكم المحلي بضرورة توجيه جهاز الحرس البلدي للأشراف والمتابعة المباشرة على عمليات توزيع وبيع السلع والمواد الغذائية والطبية من مصادرها.

ودعا العيساوي، إلى إلزام الشركات وأصحاب المحلات التجارية والصيدليات بعدم المضاربة بالأسعار واتخاذ اللازم في شأن المخالفين، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن ذلك يأتي تنفيذاً لمنشور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن الخطة الوطنية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على انسياب السلع بالسوق المحلي ومنعاً للمضاربة والاحتكار والإخفاء المتعمد للسلع الذي يؤدي إلى رفع أسعارها.

وقد شهد السوق المحلي خلال هذين اليومين ارتفاعا ملحوظا للأسعار في السلع الغذائية والطبية، بسبب إقبال الناس على شراء السلع الأساسية خوفا من انتشار وباء كورونا في البلاد.

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