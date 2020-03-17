فخامة رئيس مجلس النواب يطّلع على عمل ديوان المحاسبة

القبة 17 مارس 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة الليبي الدكتور عمر عبد ربه صالح ورئيس مكتب الهيأة الاستشارية بديوان المحاسبة المستشار أحمد عبد الحميد عبد العاطي .

هذا وأطلع فخامته خلال اللقاء عقد بمقر إقامته في القبة، على آخر ما توصل إليه ديوان المحاسبة، من متابعة وتفتيش على عمل الحكومة الليبية، ودراسة وفحص العقود المسبقة.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة فخامة رئيس مجلس النواب، لعمل ديوان المحاسبة، وكيفية أداءه في متابعة كافة أجهزة الدولة، والحد من تفشي الفساد المالي .

كما اطلع رئيس ديوان المحاسبة؛ فخامة رئيس مجلس النواب، آخر ما توصل إليه الديوان من متابعة وتفتيش على عمل الحكومة والأجسام المنبثة عنه، وتجهيز الديوان للتقرير السنوي المعتاد، بالإضافة لنتائج التي انتهى إليها في شأن دراسة وفحص العقود المسبقة‎. (وال- القبة) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال