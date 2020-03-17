الثني يشدد على ضرورة تفعيل قرار نقل مؤسسة النفط إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، على ضرورة تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي بحضور نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المبروك سلطان، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، ومدير مكتب التخطيط بنغازي، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان مجلس الوزراء.

وأكد الثني، على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط لموقعها القانوني في مدينة بنغازي، صادرا تعليماته بضرورة تذليل كافة الصعاب وحلحلة كافة المشاكل لتفعيل ذلك بشكل عاجل.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة علي زيدان قد أصدرت في يونيو 2013 قرارا بنقل مقرات أربع شركات عامة أبرزها المؤسسة الوطنية للنفط، من العاصمة طرابلس إلى بنغازي ثاني أكبر المدن في ليبيا.

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