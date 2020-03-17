اقتصاد

ميناء مصراتة يستقل 30 ألف طن من البنزين

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء مصراتة اليوم الثلاثاء، ناقلة المحروقات “هيد تريدي” وعلى متنها 30 ألف طن متري من البنزين مستوردة من هولندا في إطار سعي شركة البريقة لتسويق النفط لضمان تدفق المحروقات للمواطنين، ومن المتوقع أن تنهي تفريغ حمولتها مساء الخميس المقبل.

وكانت ادارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة قد أعلنت عن استمرار حركة الملاحة وسط إجراءات وقائية مشددة تحسبا لأي خطر يسهم بنقل عدوى كورونا عن طريق الوافدين من العناصر الفنية العاملين على متن السفن التجارية القادمة إلى ليبيا، مشددة على استمرار تقديم الخدمات لأصحاب الشركات الملاحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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