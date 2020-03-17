ميناء مصراتة يستقل 30 ألف طن من البنزين

وصلت إلى ميناء مصراتة اليوم الثلاثاء، ناقلة المحروقات “هيد تريدي” وعلى متنها 30 ألف طن متري من البنزين مستوردة من هولندا في إطار سعي شركة البريقة لتسويق النفط لضمان تدفق المحروقات للمواطنين، ومن المتوقع أن تنهي تفريغ حمولتها مساء الخميس المقبل.

وكانت ادارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة قد أعلنت عن استمرار حركة الملاحة وسط إجراءات وقائية مشددة تحسبا لأي خطر يسهم بنقل عدوى كورونا عن طريق الوافدين من العناصر الفنية العاملين على متن السفن التجارية القادمة إلى ليبيا، مشددة على استمرار تقديم الخدمات لأصحاب الشركات الملاحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية