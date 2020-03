الصين.. 90% من الشركات الصناعية الرئيسية استأنفت الإنتاج

الاستئناف لا يشمل مناطق محددة بما فيها مقاطعة هوبي [انترنت]

أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية أمس الثلاثاء أن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الرئيسية على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة.

وقالت منغ وي، المتحدثة باسم اللجنة، أن مناطق من بينها تشغيانج وجيانغسو وشنغهاي وشاندونغ وقوانغشي وبلدية تشونتشينغ، شهدت تقريبا عودة ما يقرب من 100% من مؤسساتها إلى الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الاستئناف لا يشمل مناطق محددة بما فيها مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

كما أشارت البيانات المتعلقة باستخدام الكهرباء إلى الحيوية المستعادة بشكل كبير في مختلف القطاعات. وشهدت صناعة المعادن غير الحديدية عودة استخدام الطاقة مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي للعام الماضي، في حين شهدت الصناعات الدوائية والكيميائية والإلكترونية ارتفاع معدل استخدام الكهرباء مرة أخرى إلى 90% من المستوى العادي.

لكن وعلى الرغم من ذلك خفض بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول إلى انكماش نسبته تسعة في المئة على أساس سنوي، مقابل توقع سابق بنمو نسبته 2.5 في المئة استنادا إلى بيانات اقتصادية «ضعيفة بشكل لافت» في يناير/كانون الثاني وفبراير شباط.

