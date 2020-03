تونس اشترت 67 ألف طن من القمح الصلب

وشترت حوالي 25 ألف طن من القمح اللين [انترنت]

كشف تجار أوروبيين بأن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما لا يقل عن 67 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الثلاثاء 17 مارس.

وقال التجار إن شحنتين جرى شراؤهما بسعر 326 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن و331 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن من “ريتشاردسون” للتجارة.

وقدر بعض التجار الكمية التي جرى شراؤها بنحو 75 ألف طن، مشيرين إلى أنه جرى شراء القمح على 3 شحنات.

وأضافوا أن الشحنة الثالثة تم شراؤها بسعر 340.19 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة “جلينكور” البريطانية السويسرية للتجارة.

وتطلب المناقصة توريد شحنتين بكمية 25 ألف طن للشحنة وثالثة تبلغ 17 ألف طن بين العاشر من أبريل و25 مايو، على حسب المنشأ.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن تونس اشترت أيضا حوالي 25 ألف طن من القمح اللين في مناقصة أخرى اليوم الثلاثاء.

