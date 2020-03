حكومات الدول الكبري تضخ مليارات الدولارات لمواجهة «كورونا»

الدول الكبري تساعد الشركات المتضررة [انترنت]

اعلنت بريطانيا إنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال وزير المالية ريشي سوناك “إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة،” وكان يتحدث وبجواره رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال سوناك إنه مستعد لزيادة حجم ضمانات القروض بما يكفل وصول السيولة إلى جميع الشركات التي تحتاجها في ظل تباطؤ النشاط.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمشاركة النائب مايك بنس، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، عن عزم الإدارة الأميركية، بحث توفير تريليون دولار مع الكونغرس، كحزمة مساعدات اقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة، لحمايتهم من التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالبيت الأبيض، وأشار فيه الرئيس الأمريكى، إلى التوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للمرضى، الاتصال بأى طبيب عبر الانترنت دون أى تكاليف، وذلك من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات من خلال استخدام هذه الآلية.

كما أوضح وزير المالية الفرنسى اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) فى الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادى واحدا بالمئة هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف وزير المالية الهولندى فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التى تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فى كلمة بثها التلفزيون مباشرة “هذه أوقات غير عادية، مما يستدعى إجراءات غير عادية.” وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو فى الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post حكومات الدول الكبري تضخ مليارات الدولارات لمواجهة «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا