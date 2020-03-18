مركزي بنغازي  يقلّص ساعات العمل في المصارف إلى 3 ساعات

بنغازي 18 مارس 2020 (وال) – أصدر المصرف المركزي في بنغازي تعليماته إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاث ساعات.

وتضمن بيان المركزي – على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء – أن يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهراً، ويجوز في الحالات الاستثنائية من ساعات الدوام حسب حاجة العمل .

كما وجه بتبني المصارف العمل بالنظام التناوبي، حيث يخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى الذي يضمن تسيير العمل اليومي، مشيراً إلى أن هذه التعليمات سارية إلى حين صدور تعليمات جديدة سواء بالإلغاء أو التمديد. (وال – بنغازي)

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