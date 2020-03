موسكو.. ترغب في ارتفاع أسعار النفط

حاليا ً (سعر النفط ) منخفض، ونرغب في أسعار أعلى [قناة العالم]

أفاد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولارا للبرميل؛ وذلك ردا على سؤال عن ما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع أوبك.

وقال بيسكوف “سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب جدا ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. موقفنا (بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك) سيتوقف على هذا”.

وأضاف “حاليا ً (سعر النفط ) منخفض، ونرغب في أسعار أعلى”.

وانهارت محادثات بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة بشأن استمرار تخفيضات منسقة للإنتاج هذا الشهر.

وينتهي أجل الاتفاق الحالي في الـ 31 من آذار/ مارس.

