العيساوي: ليبيا تمتلك احتياطي ذهب وحديد ومستعدون لاستغلالهما

قال وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، إن جيولوجيا ليبيا تحتوي على احتياطيات كبيرة من الذهب والحديد والمغنيسيوم لم تُستغل، وأنها “علاج” في مواجهة انخفاض إنتاج النفط.

وأوضح العيساوي، في تصريح لموقع “التقرير الافريقي” أنه إذا استمرت عائدات النفط في النقص بإمكاننا اللجوء لهذه الثروة، والحكومة ترحب بالشركات الدولية لاستغلال الثروة المعدنية.

يشار إلى أن ليبيا لديها ثالث أكبر احتياط من خام الحديد في أفريقيا وقدرت الدراسات التي ترجع إلى عدة عقود مضت احتياطيات خام الحديد في الصحراء الليبية بـ 3.5 مليار طن متري.

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