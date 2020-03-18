اقتصاد

بحث توفير احتياجات السلع في السوق الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن رجال الأعمال المنتسبين للغرفة عقدوا اجتماعا مطولا أمس الثلاثاء بمقر الغرفة في مدينة طبرق لبحث إمكانية توريد السلع التموينية للسوق الليبية من جمهورية مصر استعدادا لشهر رمضان، وسد حاجة السوق وضمان توفرها لتعزيز جهود لجان الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المخزونات الاستراتيجية.

وأضاف الجراري في تصريحه الذي بثه في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغرفة استبعدت الاستيراد من دول أوروبا والصين بسبب انتشار فيروس كورونا وصعوبة تنقل التجار موضحا أن نقل البضائع من مصر إلى ليبيا يتم بشكل سريع عبر المنفذ البري والبحري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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