بحث توفير احتياجات السلع في السوق الليبية

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن رجال الأعمال المنتسبين للغرفة عقدوا اجتماعا مطولا أمس الثلاثاء بمقر الغرفة في مدينة طبرق لبحث إمكانية توريد السلع التموينية للسوق الليبية من جمهورية مصر استعدادا لشهر رمضان، وسد حاجة السوق وضمان توفرها لتعزيز جهود لجان الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المخزونات الاستراتيجية.

وأضاف الجراري في تصريحه الذي بثه في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغرفة استبعدت الاستيراد من دول أوروبا والصين بسبب انتشار فيروس كورونا وصعوبة تنقل التجار موضحا أن نقل البضائع من مصر إلى ليبيا يتم بشكل سريع عبر المنفذ البري والبحري

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