هبوط جماعي للعملات الأجنبية بالسوق السوداء

هبطت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتراجع الدولار بمقدار 10 قروش مقارنة مع سعر إغلاق أمس الثلاثاء، وتم تداوله اليوم عند الساعة 13:30 في سوق المشير بـ 4.77 دنانير، وهو السعر ذاته الذي بيع فيه الدولار على صعيد الحوالة من طرابلس إلى دبي وتركيا.

أما اليورو فقد خسر نحو 8 قروش وتم تداوله مساء اليوم بـ 5.200 دنانير، وشملت حالة الهبوط هذه الليرة التركية التي خسرت قرشا واحدا أمام الدينار وبيعت في سوق زليتن بـ 74 قرشا لليرة، فيما تراجعت قيمة الدينار التونسي وتم تداولها في المنطقة الحدودية راس اجدير بـ1.65 دينار.

لكن حالات التراجع هذه لم تشمل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 الذي بيع في سوق المشير ظهر اليوم بـ165 دينارا.

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