غرفة التجارة: السلع متوفرة بكميات كبيرة ونطالب التجار بعدم الاحتكار ورفع الأسعار

طالبت غرفة التجارة

والصناعة والزراعة طرابلس، الأربعاء، كافة المزاولين للنشاط التجاري بعدم احتكار

السلع الغذائية والطبية وتخزينها، والمغالاة في الأسعار والمحافظة على المعدلات

الاعتيادية في ظل الوضع الذي تمر به البلاد.

وأكدت الغرفة في بيان لها،

توفر كافة السلع بكميات كبيرة بمخزون استراتيجي يلبي الطلب السوق لمدة تتجاوز

الشهرين، مطمئنةً المواطنين بتأمين ترتيبات تضمن انسياب السلع بكل أريحية في

السوق، منبهةً إياهم بعدم الانجرار وراء الشائعات.

يشار إلى أن رئيس

المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن، السبت، حالة الطوارئ في ليبيا وتعليق الدراسة

وإغلاق المنافذ لمواجهة فيروس كورونا.

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