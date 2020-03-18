مصدر لـ218: وقف تسرب غاز بحقل الشادار

قال مصدر مطلع من قسم الإعلام بشركة الواحة للنفط لقناة “218”، إن الفرق الفنية التابعة لإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت اليوم الأربعاء، في وقف تسرب غاز حصل في البئر A1 بحقل الشادار التابع لشركة زلاف للنفط والغاز.

وأضاف المصدر أن عملية التسرب حصلت في المسافة الممتدة بين الطبقات الداخلية للأرض ورأس البئر، مؤكدا أن إدارة حفر الآبار تسعى لإعادة تشغيله مجددا في أقرب فرصة.

وكان مصدر يعمل في شركة الواحة، قال في ديسمبر الماضي، إن الإدارات الفنية تمكنت من السيطرة على 75 تسربا نفطيا وصيانة 67٪ من خطوط نقل النفط الخام لموانئ التصدير في الفترة ذاتها في إطار الاهتمام بالبنية التحتية.

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