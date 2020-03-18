اقتصاد

كورونا يثير مخاوف أردوغان الاقتصادية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التبعات الاقتصادية الجدية التي ستنتج عن تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده ستواصل اتخاذ تدابير صحية وإجراءات أخرى للسيطرة على ذلك.

وأشار أردوغان وقبيل عقد الاجتماع التنسيقي لمكافحة كورونا، في العاصمة أنقرة، إلى أن الأمراض ذات العواقب الوخيمة المتفشية في العالم هي السبب أيضا في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الطبية والاقتصادية والنفسية التي تمكّن من التغلب على الفيروس، ونوه أردوغان بوعي الشعب التركي الذي من شأنه الحد من انتشار العدوى.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد أعلن عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس، وتسجيل إحدى وخمسين إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثماني وتسعين حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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