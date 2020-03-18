استمرار ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية بالسوق السوداء

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الاربعاء بعد ارتفاع نسبي بداية التداولات.
وصعدت العملة الأميركية 8 قروش، مسجلة 4.86 دينار مقابل 4.78 دينار عند بدء التعاملات اليوم، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء :
الدولار = 4.86 دينار
سعر كسر الذهب = 167 دينار عيار 18
اليورو= 5.25 دينار
الباوند = 5.70 دينار
حوالات دبي/ تركيا = 4.90 و 4.93 دينار
ليرة= 0.74 دينار
الدينار التونسي= 1.65 دينار
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