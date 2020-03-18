توزيع أرباح على المساهمين بـ”التجارة والتنمية”

عقدت الجمعية العمومية لمصرف التجارة والتنمية، الأربعاء، اجتماعها العادي بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ نسبة 70% من إجمالي عدد المساهمين.

وتناولت الجمعية 6 نقاط رئيسة، بينها الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام الماضي واعتماده، كما استعرض المساهمون تقرير هيئة المراقبة للعام 2019، وتقرير مراجعة الحسابات المالية للسنة الفائتة.

وأوضحت إدارة المصرف في منشور لها عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، أن الجمعية العمومية صادقت على الميزانية وقائمة حسابات التوزيع للعام الماضي.

كما تم تعيين مكاتب للمراجعة ومتابعة حسابات المصرف للعام الجاري، وفي ختام الاجتماع أوضحت إدارة مصرف التجارة والتنمية أنها ستوزع أرباحا على كافة المساهمين عن العام الماضي بنسبة 30% نقدا.

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