المجلس الرئاسي يؤكد على ضرورة إعادة فتح النفط لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على ضرورة إعادة فتح حقول ومرافيء النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك للمواجهة الفعالة والعاجلة لجائحة وباء كورونا في ليبيا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، “في ظل متطلبات المواجهة الفعالة والعاجلة لجائحة كورونا، نؤكد على ضرورة إعادة فتح حقول ومرافيء النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأضاف المجلس، أن النفط هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، وهو شريان الحياة الاقتصادية، وهو السبيل الوحيد الضمان توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أن إغلاق النفط يعود بالضرر البالغ على الجميع، بحسب نص البيان الذي نشرته حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ودعا الرئاسي، المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة، مجددا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

وأكد الرئاسي، على استمرار حرصه على وقف إطلاق النار، ولكن شدد على الاحتفاظ بحقه في الرد على الاعتداءات اليومية والتي يتعرض لها المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وأعلن المجلس، أنه يعمل من خلال وزارة الصحة على تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتوعوية المتخذة في جميع أنحاء البلاد دون استثناء، مشيرا إلى أن ذلك من واجبه الوطني، على حد قوله.

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