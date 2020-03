أسعار النفط تصعد مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ 2002

صعدت العقود الأجلة 1.50 دولار، إلى 26.35 دولارا للبرميل [انترنت]

أرتفعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ عام 2002، تحت ضغوطات تراجع الطلب وأزمة أسواق الأسهم العالمية.

و تراجعت عقود النفط الآجلة لأدنى مستوى منذ 18 عاما، الأربعاء، إلى متوسط 25 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بازدياد وتيرة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بحلول الساعة (07:13 ت.غ)، بنسبة 6.15 في المئة أو 1.50 دولار، إلى 26.35 دولارا للبرميل.

وارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو، بنسبة 12 في المئة أو 2.48 دولار، إلى 23.28 دولارا للبرميل.

ويضغط تفشي كورونا على أغلب الاقتصادات العالمية، مع انتشاره في أكثر من 165 بلدا، ممهدا لضغوطات مالية في القطاعين العام والخاص، وسط خطوات تحفيزية حكومية لدعم القطاعات.

