إيقاف حركة السفر عبر كافة المنافذ الليبية اليوم الخميس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف البلاغ رقم “12” بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وتضمن البلاغ أوامر وزير الداخلية بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من اليوم الخميس الموافق للتاسع عشر من مارس الجاري باستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية.

حيث تضمنت الأوامر تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بمنع دخول الأشخاص عبر جميع المنافذ إلى ليبيا اعتبارا من تاريخ اليوم.

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