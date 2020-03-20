“التجارة والتنمية” يشجع زبائنه على المعاملات الإلكترونية

طالب مصرف التجارة والتنمية كافة عملائه باستبدال التعامل النقدي بالمعاملات الالكترونية المتوفرة عبر تطبيق المصرف الرقمي الذي يتيح للزبائن إجراء 8 معاملات رئيسية كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا التي تبث انتشاره عبر العملة الورقية.

وأشارت إدارة التجارة والتنمية إلى أن التطبيق سيتيح للعملاء فتح حساب جديد مع إمكانية اختيار الفرع كما يتيح التطبيق معرفة حركة الحساب ومن بين الخدمات التي يوفرها إمكانية إجراء الحوالات الداخلية برسم خدمة قدرها دينار على كل 1000 دينار.

وزودت إدارة التجارة والتنمية التطبيق بعمليات شراء بطاقات الدفع المسبق المعنية بشركات الاتصالات المدار وليبيانا وشركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمة تحويل بطاقات الاشتراكات الهاتفية إلى جانب خدمتي طلب دفاتر الصكوك ومعرفة أماكن آلات السحب.

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