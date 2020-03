أخبار ليبيا24- خاص قال مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي اليوم الجمعة إنه لاتوجد أزمة خضروات وفواكه في المنطقة الشرقية التي تعتمد على السوق المصري. وأضاف العريبي :”بالنسبة للسيارات المصرية التي تحمل الخضروات والفواكه يتم استلام الشحنة في المنفذ ويتم نقلها إلى شاحنة ليبية ويعود السائق المصري إلى مصر. وذكر مدير المنفذ أن شاحنة […]

The post مدير منفذ أمساعد البري: لاوجود لأزمة خضروات وفواكه في المنطقة الشرقية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24