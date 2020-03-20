“أوبر” تعلق عملياتها في السعودية

أعلنت شركة تكنولوجيا المواصلات أوبر تعليق عملياتها لسيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر تزامنا مع الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية والتي تضمنت تعليق خدمات سيارات الأجرة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جهته قال متحدث باسم أوبر في بيان إن التعليق جاء تماشيا مع قرارات السعودية لحين إشعار آخر.

وكانت المملكة قد اتخذت قبل يومين عدة إجراءات احترازية ووقائية جديدة للسيطرة وللحد من انتشار فيروس (كوفيد19) وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين فيها، ومن بينها تعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء قطاعات محدودة، لمدة أسبوعين، ابتداء من 16 مارس 2020.

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