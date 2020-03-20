تراجعات جديدة لأسعار النفط

تراجعت من جديد أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مساء الجمعة بعد موجة صعود سجلتها خلال الساعات الماضية.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التعاملات النهائية لليوم تراجعا بمقدار 3.5%. ليبلغ سعر البرميل 27.26% دولار.

أما عقود النفط للوسيط الأمريكي غرب تكساس فقد تراجع إلى ما دون 20 دولارا وبلغ سعر البرميل 19.84 دولار.

ويُرجع مراقبون سبب تدني الأسعار مساء الجمعة نتيجة لتوقعات تراجع النمو العالمي للعام الجاري ما يعني هبوط الطلب على النفط بالتزامن مع زيادة انتشار فيروس كورونا في أكثر من 150 بلدا في العام الأمر الذي سيقوض نسبة الطلب.

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