ارتفاع جديد للدولار الأمريكي مقابل الدينار في طرابلس وبنغازي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الجمعة.

وارتفعت العملة الأميركية، مسجلة 4.92 دينار مقابل 4.85 دينار عند ختام التعاملات ليوم الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي الارتفاع بعد صعود ملحوظ شهده الدولار منذ عدة أيام على خلفية اغلاق منظومة الاعتمادات على خلفية إجراء بعض التعديلات عليها.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء ( من تعاملات الواتساب والفايبر) :

الدولار/ طرابلس = 4.92 و4.90 دينار

الدولار/ زليتن = 4.93 دينار

الدولار/ بنغازي= 4.95 دينار

سعر كسر الذهب = 169 دينار عيار 18

اليورو= 5.20 دينار

الباوند = 5.55 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 4.95 دينار

ليرة= 0.74 دينار

الدينار التونسي= 1.66 دينار.

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