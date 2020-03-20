اقتصاد

كورونا يكلف البنك المركزي الأوروبي 750 مليار يورو

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف المركزي الأوربي عن تقديم مساعدات مالية قدرها ٧٥٠ مليار يورو للتخفيف من وقع وباء فيروس كورونا “عدو البشرية”.

وأكد المصرف أنه سيشتري ديون الحكومات والشركات في منطقة اليورو بما فيها إيطاليا واليونان، وفي السياق ذاته قالت كريستين لاغارد محافظة المركزي الأوروبي في تغريدة لها على تويتر إنه لا توجد أي حدود بالتزام المصرف بدعم اليورو.

تجدر الإشارة إلي أن العديد من الحكومات والمصارف المركزية حول العالم قد أعلنت عن برامج تحفيزية واسعة في الأسابيع الأخيرة، ومن جهته أكد المصرف المذكور في بيان صادر له أن خطة الشراء ستكون مؤقتة وسينتهي العمل بها عندما تنتهي أزمة هذا الوباء، مشيرا إلى أنها لن تكون قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي إعلان المركزي الأوروبي عن هذه الحزمة والتي أطلق عليها اسم الشراء الطارئ لمواجهة الوباء بعد 6 أيام من إطلاق مجموعة من المبادرات لم تنجح في تهدئة قلق الأسواق، ما عرَّضه لضغوط كبيرة وأجبره على فعل المزيد لدعم اقتصادات الدول الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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