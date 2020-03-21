اقتصاد

ميناء بنغازي.. شحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية –((فيديو))

تم النشر منذُ 52 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن وصول شحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لميناء بنغازي، في إطار خطة وزارة الصحة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19 .

وأكدت الوزارة أن قوام الشحنة 52 حاوية، ستوزع بشكل فوري بعد إتمام إجراءات استخراج الشحنة من ميناء بنغازي وفق الإجراءات المتبعة حيث تحتوي هذه الشحنات على العديد من الأصناف المهمة منها المستلزمات الطبية ومواد تشغيل المختبرات و المحاليل وغيرها من مواد ومعدات، سيتم توزيعها علي كامل المرافق الصحية في ليبيا من خلال فروع جهاز الإمداد الطبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك