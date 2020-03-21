ميناء بنغازي.. شحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية –((فيديو))

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن وصول شحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لميناء بنغازي، في إطار خطة وزارة الصحة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19 .

وأكدت الوزارة أن قوام الشحنة 52 حاوية، ستوزع بشكل فوري بعد إتمام إجراءات استخراج الشحنة من ميناء بنغازي وفق الإجراءات المتبعة حيث تحتوي هذه الشحنات على العديد من الأصناف المهمة منها المستلزمات الطبية ومواد تشغيل المختبرات و المحاليل وغيرها من مواد ومعدات، سيتم توزيعها علي كامل المرافق الصحية في ليبيا من خلال فروع جهاز الإمداد الطبي.

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