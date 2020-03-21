إنجاز لشركة “الواحة” سيُعزز إنتاج ليبيا النفطي مُستقبلاً

قام قسم حفر وصيانة الآبار التابع لشركة الواحة بتركيب مضخة مياه جديدة للبئر 464 wsw الواقعة في حقل الواحة كما انتهى من عمليات التشغيل التجريبية لها والتي تمت بنجاح، الأمر الذي قالت الشركة إنه سيسهم مستقبلا في تعزيز الإنتاج النفطي.

وكانت شركة الواحة قد أعلنت، الجمعة، عن تجهيز غرفة حجر صحي في حقل الواحة الواقع في الصحراء الليبية مزودة بكافة الإمكانات الطبية كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين والوقاية من فيروس كورونا.

وكانت 218 قد علمت يوم الأربعاء الماضي من مصدر يعمل في قسم الإعلام بشركة الواحة للنفط أن الفرق الفنية التابعة لإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت، في وقف تسرب غاز حصل في البئر A1 بحقل الشادار التابع لشركة زلاف للنفط والغاز.

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