اقتصاد

البريقة تؤكد توفر الوقود بكميات كافية داخل مستودعاتها

تم النشر منذُ 24 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت كافة المواطنين باستمرار تدفق الوقود بشكله الطبيعي إلى مستودعات الشركة في ميناء مصراتة لضمان استمرار مد محطات التوزيع في المنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك صباح اليوم أن ناقلة الوقود أنوار أفريقيا ستدخل اليوم للرصيف النفطي في ميناء طرابلس تمهيدا لإفراغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ 32 مليون لتر بعد فترة انتظار في منطقة المخطاف خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالبت شركة البريقة المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى بث الذعر في قلوبهم، مؤكدة أن الوقود متوفر وسيستمر توزيعه بشكل انسيابي على المحطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك