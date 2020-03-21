تونس: تأجيل تسديد قروض أصحاب الدخل الضعيف‎

أكدت مصادر مصرفية لوكالة “رويترز” أن المصارف التونسية ستقوم بتأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لمدة ستة أشهر نظرا للآثار التي خلفها وباء كورونا العالمي وبالتزامن مع توقعات تونس بحدوث ركود اقتصادي هذا العام لأسباب عدة أبرزها تفشي الفيروس.

ودفعت أزمة كورونا البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع، في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار الوباء، مشددا على منع التنقل والتجوال بين المدن إلا للضرورة القصوى وبقاء أغلب المواطنين في بيوتهم.

وقال سعيد إن بلاده قادرة على التصدي لكورونا في محاولة منه تخفيف الفزع والخوف عن المواطنين، مؤكدا أنه سيبدي اهتمامه بأصحاب الدخل الضعيف.

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