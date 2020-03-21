“النقد”: جائحة شديدة “مؤقتة” على الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

أكد صندوق الدولي أنه على الرغم من توقعاته أن تحدث جائحة شديدة على الاقتصاد العالمي بسبب آثار فيروس كورونا، إلا أنها ستكون بشكل مؤقت كونها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعه الأمر الذي سيتيح للاقتصاد العالمي امتصاص الصدمة الحالية.

وشدد رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بالصندوق مارتن مولايزين، على أن الهدف الرئيسي للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وأضاف مولايزين في تدوينة صوتية، أن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها، وقال إنها وفرت “ربما أكثر مما كنا نحتاج”، إلا أن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميا لتعظيم أثرها، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته قال قادة دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيبذلون كل ما يلزم للتصدي لتفشي الوباء المستجد، غير أنهم لم يذكروا تفاصيل، وهو ما أثار استياء الأسواق.

يذكر أن قادة مجموعة العشرين يعتزمون عقد اجتماع قمة افتراضيا الأسبوع القادم، بينما يقول الخبراء إن الانقسامات داخل المجموعة تحبط الآمال حيال تحرك قوي ومنسق.

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