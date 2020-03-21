لمكافحة كورونا.. أميركا تعفي الصين من رسوم جمركية

ذكرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت انها تسعى لرفع المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في إطار خطتها لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وجاء ذلك بعد أن استثنت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية بعض الواردات الطبية الصينية من التعريفات الجمركية تمثلت بالأقنعة الطبية وقفازات الفحص والمناديل المعطرة.

وفي السياق ذاته قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الإستثناءات الحالية لا تحل محل إلغاء التعرفات الجمركية التي هي ضمن اتفاق “المرحلة 1″، مشيرا إلى أنها تقتصر على المنتجات الخاضعة لتعرفات وذات صلة بحالة الطوارئ الطبية لمكافحة الفيروس المستجد.

وكانت الصين قد أعلنت في بداية شهر شباط الماضي أنّها لن تفرض أي تعريفات جمركية إضافية على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، والمتماشية مع سياسة الإعفاء التعريفي الجديدة لمنع ومكافحة تفشي فيروس كورونا.

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