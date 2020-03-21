اقتصاد

موافقة أوروبية لخطة فرنسا لإقراض الشركات 300 مليار يورو

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت المفوضية الأوروبية السبت على خطة فرنسية تقتضي تأمين قروض مصرفية قيمتها 300 مليار يورو للشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وجاءت الموافقة خلال بيان للمفوضية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بمقتضى الإطار المؤقت الجديد لمساعدات فرنسا والذي بدوره يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.

وأضافت المفوضية أنه بافتراض استمرار الأزمة الصحية حتى بداية يونيو أو ما بعده، قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي في 2020 شبيها بانكماش عام 2009 وهو العام الذي شهد ذروة آخر أزمة اقتصادية ومالية عالمية.

وكانت كريستين لاغارد محافظة البنك المركزي، قالت قبل أيام ان ناتج منطقة اليورو سينكمش 2 % هذا العام إذا استمر الوباء لمدة شهر واحد، وبنسبة 5 % إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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