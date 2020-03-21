مصراتة .. تدابير عمل مصرف الوحدة للوقاية من كورونا

متابعة/218

أعلنت إدراة فرع مصرف الوحدة في مدينة مصراتة أمس السبت عن آلية عملها الجديدة التي تضمنت إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا ،فبحسب الإعلان قررت إدارة الفرع أن تقتصر الخدمات المقدمة على عمليات السحب النقدي واستلام حوافظ المرتبات من مندوبي الجهات العامة .

وطالب مصرف الوحدة بضرورة التزام العملاء بنقاط الانتظار داخل المصرف حسب المسافات الموصى بها، مشددة في الوقت نفسه على عدم الازدحام.

وأوضحت الإدارة أن عمليات السحب اليومي ستتم عن طريق دخول الدفعات للمصرف مقسمة بين الجنسين، مطالبة كافة العملاء بالتعاون مع رجال الأمن والهلال الأحمر.

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