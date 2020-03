صندوق النقد: اقتصاد الصين يعود لطبيعته بعد صدمة «كورونا»

معظم الشركات الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل [انترنت]

قال مسؤولون صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الصين بدأ يظهر بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي عقب صدمة شاملة ناجمة عن فيروس كورونا، لكن المخاطر الأكثر بروزا تظل قائمة.

و التقديرات جاءت في مدونة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا على الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح مسؤولو الصندوق إن معظم الشركات الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل، وإن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، لكن الإصابات قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي.

وأضافوا أن حالات التفشي في دول أخرى واضطراب الأسواق المالية قد يؤدي إلى حذر من جانب المستهلكين والشركات تجاه السلع الصينية، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد فقط يعود إلى النشاط.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

