مكتب الاقتصاد بسبها ينشر تسعيرة المواد الغذائية

أخبار ليبيا24

قال مراقب مكتب الاقتصاد بالحكومة الليبية بسبها عتيق موسى لأخبار ليبيا24، إن مراقبة الإقتصاد بالمدينة اصدرت قرارا حول أسعار المواد الغذائية في أسواق المدينة، لقطع الطريق أمام تجار الأزمات، الذين تسببوا في رفع أسعار هذه المواد.

وأوضح عتيق أن التسعيرة موافقة للتسعيرة العامة الصادرة من الحكومة الليبية بخصوص اسعار المواد الغذائية الساسية، ووقع إخطار المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي بالتسعيرة المعتمدة، ولهما سلطة التعامل مع المخالفين في حال وقع ضبظهم أو الإبلاع عنهم من قبل المواطنين.

وأكد أن مخزون المواد الغذائية بشكل عام جيد ويكفي لأشهر، مبيناً أن هذه البضائع لاتزال تاتي بشكل منتظم من طرابلس وبنغازي، داعيا مواطنيه للتعاون مع السلطات المحلية في الكشف عن التجاوزات التي قد يقع فيها أحد التجار في المدينة.

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