خام برنت ينهي الأسبوع على ارتفاع

تعود أسواق النفط غدا الاثنين للعمل من جديد بعد أن أغلقت الأسعار يوم الجمعة على ارتفاع محققة بذلك مكاسب كبيرة مدفوعة بتلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تدخله في حرب الأسعار الدائرة بين روسيا ودول من أوبك في الوقت الذي وصفه بالمناسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت دولارا وتسعة وسبعين سنتا أو ما يعادل ستة وثلاثة أعشار في المئة، إلى ثلاثين دولارا وستة وعشرين سنتا للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطا للتسليم في مايو دولارا وتسعة وثمانين سنتا أو سبعة وثلاثة أعشار في المئة، إلى سبعة وعشرين دولارا وثمانين سنتا للبرميل.

يذكر أن أسعار الخامين قد هوت نحو أربعين في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، منذ انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما فيهم روسيا، الأمر الذي دعا السعودية لتعزيز الإنتاج.

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